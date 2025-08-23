Violeta Isfel queda fuera de gira musical tras polémica por cobrar fotos a fans

Aunque en su momento fue una de las estrellas más queridas de las telenovelas juveniles, Violeta Isfel enfrenta un nuevo tropiezo en su carrera artística. La actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no formará parte de la siguiente etapa del 2000’s X Siempre Tour, espectáculo que reúne a elencos de producciones del pasado.

La noticia llega en medio de la controversia por las acusaciones en su contra, donde se señaló que Isfel pedía dinero a quienes buscaban una foto con ella. Este hecho desató una ola de críticas y habría influido en la decisión de los organizadores de no incluirla más en la gira.

La actriz Violeta Isfel confirma su salida del tour

Por medio de un video en redes sociales, la reconocida actriz Violeta Isfel explicó que su participación llegó a su fin: “Hace poquito me dieron la noticia y yo ya no voy a poder acompañarlos. En esta siguiente etapa no voy a poder estar”, mencionó con evidente tristeza.

Aunque evitó dar más explicaciones, varios fans comenzaron a especular sobre si se trataba de un despido. Isfel únicamente se limitó a aclarar que la decisión no fue tomada por ella, lo que aumentó las dudas sobre los motivos reales de su salida.

El escándalo que marcó su imagen

En abril pasado, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la actriz se negó a tomarse una foto con la maquillista de un programa de televisión mexicana a menos que le pagara. El señalamiento generó gran indignación en redes sociales, donde usuarios y extraños cuestionaron su cercanía con los fans y aseguraron que esa actitud dañaba su reputación.

Pese a la controversia causada por estas dos situaciones, el 2000’s X Siempre Tour continuará con presentaciones en distintos recintos del país, aunque sin una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana. Los seguidores han mostrado su inconformidad, asegurando que la ausencia de Isfel deja incompleto el reencuentro.

