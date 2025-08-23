FOTO | Cazzu sorprende con su regreso a su plataforma de contenido íntimo tras declaraciones de Christian Nodal

La artista argentina Cazzu volvió a ser tema de conversación luego de confirmar que reactivó su cuenta de contenido íntimo, noticia que compartió a través de sus historias de Instagram. El anuncio no pasó desapercibido, ya que ocurrió horas después de que Christian Nodal, su expareja y padre de su hija Inti, ofreciera una entrevista en la que negó haberla engañado con Ángela Aguilar.

Más allá del contexto mediático, la rapera generó gran revuelo por la manera en la que comunicó su regreso: una atrevida fotografía frente al espejo que dejó claro el tipo de contenido que retomará en la plataforma.

El regreso de Cazzu a la plataforma azul

En su perfil oficial, identificado como @cazzuu, la cantante mantiene una estética minimalista con un corazón negro y enlaces a su música. Ahora, con esta reactivación, la trapera busca reconectar con una faceta que combina lo visual con lo artístico.

Instagram (@cazzu)

La suscripción a su cuenta tiene un costo de 10 dólares mensuales, cerca de 180 pesos mexicanos, lo que incluye acceso completo a su material, mensajes directos y la opción de cancelar en cualquier momento. Cabe recordar que en 2022 había decidido inactivarla, coincidiendo con el inicio de su relación con Nodal.

Orgullosa de su contenido

En entrevistas previas, Cazzu ya había dejado clara su postura sobre la plataforma azul, asegurando que se siente orgullosa de sus publicaciones y de mostrar su cuerpo desde su propia perspectiva: “Me encanta mi OnlyFans, me encanta todo lo que hago y estoy segura de lo que soy”, expresó la cantante en su momento.

Con esta reapertura, Cazzu no solo reafirma su vínculo con la plataforma, sino que también lanza un mensaje de libertad y autenticidad frente a los prejuicios y críticas que ha recibido en redes sociales.

El regreso de la cantante a esta página también ha sido interpretado por muchos seguidores como una manera de marcar distancia con la narrativa mediática en torno a su relación con Nodal.

