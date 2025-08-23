Este lunes 25 de agosto de 2025 arranca con una energía poderosa, de esas que mueven el ambiente y marcan cómo empieza la semana. Según Niño Prodigio, los horóscopos tienen mensajes claros en tres áreas que siempre terminan importando: el amor, la salud y el dinero.

Y ojo, porque de acuerdo a los astros, para más de un signo, el día puede traer sorpresas que cambien el rumbo.

¿Cómo pinta el amor este 25 de agosto según los horóscopos?

El inicio de semana se siente intenso para los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), que llegan cargados de pasión y momentos donde las emociones no se esconden. Los de aire (Géminis, Libra y Acuario) viven un lunes ideal para hablar con el corazón en la mano: esas conversaciones pendientes por fin encuentran espacio.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) estarán más sensibles de lo normal, lo que abre la puerta a reconciliaciones o a conexiones profundas. Y los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) buscan certezas; nada de improvisar, el día les pide estabilidad en lo sentimental.

¿Qué recomiendan los astros para la salud y el bienestar?

El cuerpo también habla y este lunes no es la excepción. Los de agua agradecerán un respiro: actividades como meditar o simplemente descansar serán clave. Los de fuego necesitan soltar su energía en movimiento, ya sea con deporte, baile o alguna actividad física que los mantenga activos.

Los horóscopos para este lunes 25 de agosto: predicciones de amor, salud y dinero

Los de tierra deberían poner atención a la alimentación y al descanso, porque empezar la semana agotados no es opción. Los de aire, en cambio, encontrarán calma en lo creativo: escribir, pintar o cualquier actividad que les permita liberar la mente será su mejor medicina.

¿Qué pasará con el dinero y el trabajo este lunes 25 de agosto?

Niño Prodigio señala que los signos de fuego pueden recibir noticias alentadoras en lo laboral, incluso oportunidades inesperadas que les abren nuevas puertas. Los de aire tienen un día perfecto para negociaciones, entrevistas o acuerdos importantes, gracias a que la comunicación fluye con facilidad.

Los de tierra necesitan ir paso a paso: la prudencia en los gastos será clave en este inicio de semana. Y los de agua, después de tanto esfuerzo, podrían ver los primeros resultados de proyectos que parecían tardar más de la cuenta.

Este lunes 25 de agosto viene con un aire renovador. El amor, la salud y el dinero se entrelazan en un día que puede dejar señales valiosas para arrancar la semana con el pie derecho.