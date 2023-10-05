Las chinches: una nueva plaga nos acecha. ¡Conoce más de estos insectos!

Durante los últimos días la gente tomó ciertas medidas de cuidado, puesto que se dio a conocer información sobre una plaga de chinches en el metro de la CDMX y posteriormente una plaga más en algunas facultades de la UNAM, quienes optaron por cancelar clases para fumigar sus instalaciones. A continuación te presentamos algunos datos extremos que quizá no conocías sobre estos pequeños y molestos insectos.

1. Una hembra chinche puede llegar a infestar un edificio entero.

Esto debido a que pueden llegar a poner ¡hasta 200 huevecillos de estos pequeños insectos! que en una o dos semanas crecerán un tamaño promedio.

2. dice que son parásitos de los murciélagos.

Este dato te sorprenderá ya que se cree que las chinches existen desde que los primeros humanos llegaron a vivir en las cuevas y desde entonces se han alimentado de su sangre.

3. solo 5 minutos de comida pueden alimentarse toda una semana.

Con este corto periodo de alimentación pueden llegar a reproducirse y convertirse en una plaga ¡en una semana!

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4. Pueden sobrevivir sin alimento durante un año entero.

Por mucho que suene sorprendente, las chinches pueden estar sin comer casi el 80% de su vida. Esto hace que puedan sobrevivir hasta en los lugares más abandonados y recónditos sin presencia de algún humano del cual puedan alimentarse.

5. No transmiten enfermedades.

Hasta estos momentos, estudios han revelado que las chinches no transmiten enfermedades pero lo que sí pueden ocasionar es alergia en las personas y ciertos animales como los perros. Así que ¡ten mucho cuidado con estos seres diminutos!

