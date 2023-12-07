Pandemias más letales en la historia de la humanidad

Aunque es un tema fuerte, porque todos los que podemos leer esto ya hemos sobrevivido a una letal pandemia hace apenas tres años, es necesario conocer sobre aquellas enfermedades letales que han sacudido y estremecido a la humanidad a lo largo de todos estos años de su existencia. Aquí te hablamos sobre algunas de las las pandemias más mortales.

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Peste Negra

También conocida como Pestilencia o Gran Mortalidad, ha sido la pandemia más fatal en la historia de la humanidad. El periodo donde se desarrolló fue entre 1347 y 1352 y arrasó con la vida de aproximadamente 30 millones de personas. ¡Así de extrema fue!

Se dice que fue originada en Asia Central y llevada a Crimea (un territorio actualmente disputado entre Rusia y Ucrania), por guerreros y comerciantes mongoles. Entró en Europa a través de Italia, pudiendo ser transportada por ratas o parásitos humanos en barcos comerciales que navegaban desde el Mar Negro.

Cronistas de la época cuentan que esta enfermedad se propagaba bruscamente y además de un día a otro podías ser infectado por ella. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Entre los síntomas que la identificaban, era fiebre alta, tos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul y aparición bubones negros en diferentes partes del cuerpo.

Gripe de 1918

Este terrible suceso abarcó de 1918 a 1920 y se dice que en Breving Mission, Alaska, mató al 90% de su población en tan solo cinco días. En Filadelfia cuentan que los sacerdotes recogían los cadáveres en carros tirados por caballos, mientras que en partes de la India se dice que abandonaban los cuerpos para que los chacales los devoraran. Se aproxima un número de 50 a 100 millones de muertes totales.

Se cuenta llegó a Bombay en junio de 1918 a través de diferentes tropas que regresaban de la Primera Guerra Mundial, y en menos de seis meses ya había cobrado la vida de 18,5 millones de personas al sur de Asia. En Persia, acabó con el 22% de su población y en la República de Liberia, el 4% de la población se quedó sin vida en tan solo tres semanas.

La producción industrial cayó un 50% en algunos lugares de Estados Unidos. En África, la falta de mano de obra agrícola detuvo la producción de alimentos, lo que resultó en escasez y hambruna en muchas áreas geográficas; todo esto, gracias a que la mayoría de las víctimas de esta gripe fueron jóvenes de entre 20 y 30 años.

Viruela

Cuando los primeros europeos llegaron a las costas americanas la viruela era endémica, es decir, afectaba solo a una región, donde mataba del 20 al 60 por cierto de las persona infectadas. Los que llegaban a sobrevivir, desarrollaban inmunidad contra esta enfermedad. Sin embargo, los pueblos indígenas pre-colombianos de América no corrían con la misma suerte. Fue así como el virus llegó a México en 1520, transportado en el cuerpo de un esclavo africano. A partir de ahí, todo el continente quedó completamente vulnerable a esta terrible enfermedad.

Cobró la vida de aproximadamente 2 millones de personas, entre ellos y una de las más importantes, la del valeroso capitán Cuitláhuac.

La peste de Justiniano

Considerada como una enfermedad altamente contagiosa y mortal, la peste de Justoniano, también llamada "peste Bubónica", hizo su aparición en Constantinopla, capital del Bajo Imperio Romano y del Imperio Bizantino, en el año 541. Provocó la muerte de al menos 10,000 personas diariamente, dejando los espacios públicos llenos de cadáveres; escenas realmente grotescas.

Alcanzó una cifra aproximada de 50 millones de personas muertas en todo el mundo, ¡una verdadera locura! La economía bizantina se vio realmente afectada gracias a esto, causando una crisis. Los campos sufrieron abandono, esto generó plagas como la de langostas y esto a su vez trajo escasez de alimento.

El brote de esta peste desapareció sin razón aparente en el año 544. A lo largo de los siglos posteriores, y hasta el siglo VIII, se dieron varios rebrotes (en concreto se cree que hubo 22 más) en distintas ciudades.

VIH/SIDA

Desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha terminado con la vida de 32 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy aún hay entre 31 y 35 millones conviviendo con la enfermedad, sobre todo en África.

Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir enfermedades. En las etapas más avanzadas del virus sobreviene el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad no solo a nivel de salud, sino desgraciadamente como fuente de discriminación.

Lo rescatable de esta terrible enfermedad, es que la infección por VIH ha pasado de ser una sentencia de muerte a ser una enfermedad crónica que se puede tratar.

Covid-19

Esta pandemia llamada también de coronavirus, fue derivada de una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Los primeros casos fueron identificados en la ciudad de Wuhan, en diciembre del año 2019, al principio fue declarado como un tipo de neumonía desconocida. Fue hasta el 30 de enero del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria pública de importancia internacional.

El 11 de marzo del 2020, fue declarada como pandemia; y aunque para estos momentos había mucha gente alrededor del mundo que no creía en la enfermedad, no tardó en reflejarse la rapidez con la que los seres humanos se contagiaban y muchos de ellos terminaban sin vida.

Esta enfermedad se transmite (porque aún existe, aunque se cree que ha mutado en diferentes cepas) por medio de la saliva, y los síntomas varían entre fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolores musculares y dolores de cabeza.

Aunque actualmente varían mucho los datos oficiales de todas las personas que han quedado sin vida gracias a este terrible virus, el aproximado mundial es de poco menos de 7 millones de seres humanos.

Se dice que las mismas fuerzas que impulsan la extinción de especies, la pérdida de hábitat y el cambio climático provocarán más pandemias en el futuro. Así que esperamos esta pequeña explicación te haya dejado una rigurosa lección sobre cuidar el planeta donde vivimos y una cosa que poco te dicen: disfrutar tu vida al máximo.

