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Exatlón México 2024
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DAVID JUÁREZ | AZULES

David Juárez está listo para demostrar sus habilidades en Exatlón México. ¡Sigue todos los detalles por Azteca UNO!

David Juárez Exatlón México.

Escrito por: Zoé Navarrete

DAVID JUÁREZ | EXATLÓN MÉXICO

APODO: LA BESTIA

EDAD: 26 AÑOS

ESTADO: YUCATÁN

DISCIPLINA: GIMNASIA

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