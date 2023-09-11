Muere a los 77 años el actor y músico Benito Castro

Este lunes 11 de septiembre de 2023, el mundo de la música y el entretenimiento se vistió de luto al recibir la devastadora noticia de que el querido cantautor Benito Castro perdió la vida, así lo dio a conocer Pati Chapoy en Ventaneando.

Arturo "Benito" Castro Hernández, conocido por su talento innato y su habilidad para transmitir emociones a través de sus interpretaciones, se ganó un lugar especial en los corazones de sus seguidores a lo largo de su carrera. Sus letras y su voz única le permitieron conectarse de manera significativa con audiencias de todas las edades, convirtiéndolo en un referente en el mundo de la música y la actuación.

¿Cuál era el estado de salud de Benito Castro?

A través de Ventaneando, Pati Chapoy confirmó la noticia durante la emisión de este lunes 11 de septiembre “Lamentablemente nos acaban de informar que Benito Castro acaba de fallecer”, dijo.

Así mismo, a través de su cuenta de Facebook, el sobrino del actor, Michel Castro Mazas, también confirmó la muerte de su tío: “Lamentable y triste noticia: acaba de fallecer mi tío Benito Castro, el último que quedaba de mi gran familia Castro. Estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados que en la paz de Dios descanse mi querido y amado tío Benito Castro”, escribió.

¿De qué murió Benito Castro?

De a cuerdo con lo descrito por su sobrina a Ventaneando, el actor sufrió un fuerte accidente durante la mañana de este lunes.

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Lamento informar el fallecimiento de Benito Castro…

Mi más sentido pésame a su familia QEPD pic.twitter.com/Kj9OtMC3ji — Pati Chapoy (@ChapoyPati) September 11, 2023

¿Quién fue Benito Castro?

Benito Castro Hernández fue un músico, cantante, compositor, actor y comediante mexicano. Nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México, México. Era conocido por ser parte del grupo musical Los Hermanos Castro, junto con sus hermanos. También fue amigo cercano de Paco Stanley, un reconocido conductor de televisión mexicano.

Además de su carrera en la música, Castro también incursionó en la actuación, participando en películas y programas de televisión.