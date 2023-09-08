¿Stephanie Salas y Humberto Zurita ya tienen planes de boda?

Este viernes el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Stephanie Salas y Humberto Zurita, quienes nos hablaron en exclusiva sobre el éxito de la obra “Papito querido”, pero también sobre su romance, el cual marcha viento en popa.

¿Qué dijeron Stephanie Salas y Humberto Zurita?

Humberto Zurita habló de la gira de “Papito querido”, obra con la que visitarán próximamente algunos países de Centroamérica. “Estamos arreglando algunas plazas ahí. Ya estuvimos en Perú, así que pues estamos felices”.

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Ambos actores hablaron sobre el buen equipo que han conformado con sus demás compañeros en la obra, la cual se encuentra de gira por diversos estados de la república. “Ahora vamos a hacer Puebla, justamente el 18 de septiembre retomamos la gira, en estas Fiestas Patrias… y de ahí nos seguimos al norte, el 21 vamos a estar en Tijuana, el 22 Mexicali, 23 Ensenada, luego Hermosillo el 25 y de ahí nos vamos al gran puerto de Mazatlán y a Los Mochis”, declaró Stephanie Salas.

¿Cómo ha sido la aceptación de la obra en otros países?

“Perú fue una gran sorpresa, fueron dos días, la gente adora a Epifanio Vargas”, agregó Stephanie y Humberto Zurita declaró que “(fue) sold out, nos fue maravilloso, la verdad íbamos a ver qué pasaba y salieron plazas en El Salvador, Colombia, Guatemala”.

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Por su parte, Stephanie Salas destacó que es una gran comedia, “es un gran guión de Rodolfo Rodríguez, con la adaptación de Humberto y una gran dirección y todos en escena evidentemente: Rodrigo Vidal, Víctor González, Ivonne Zurita y hacemos una química muy padre”.

¿Cuándo vendrá Papito querido a la CDMX?

Sobre cuándo vendrá la obra “Papito querido” a la CDMX, Humberto Zurita dijo que ahorita están concentrados en la gira y luego ya pensarán en venir a la CDMX, ya que “requiere otro tipo de publicidad”.

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¿Cómo va su romance?

Al preguntarles sobre cómo va su relación, Humberto Zurita dijo que le preguntaran a Stephanie Salas, quien dijo que “la pasamos muy bien, somos una pareja que la pasamos bien, nos divertimos mucho entre nosotros y subir al escenario y tener esa dicha doble de también pisar ese mundo eterno, esos personajes que te permiten explorar otras cosas, yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, que sin que te des cuenta estás entregando muchísimo siendo una pareja en el escenario… entonces tienen que ir a ver cómo nos besamos, nos apapachamos”.