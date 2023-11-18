¿Cómo puedo hacer una denuncia ante la Profeco durante el Buen Fin 2023?

El evento ya está a la vuelta de la esquina y desde ahí, hay que ir preparándose y tener tantas certezas como sea posible. Dentro de esa directiva, vamos a contarte sobre cómo puedes hacer una denuncia ante la Profeco, durante el Buen Fin 2023.

Comencemos situándonos en tiempo y lugar, esta instancia comienza el viernes 17 y se va a extender hasta el lunes 20. Claramente se tiene el fin de fomentar el comercio nacional, aunque claro, siempre se presenta todo lo bueno, pero la realidad es que esto no evita que los derechos de los compradores puedan ser vulnerados.

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¿Cómo puedo hacer una denuncia ante la Profeco en el marco del Buen Fin 2023?

Es necesario presentar esta información ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): primero documenta la oferta y para ello tienes que tomar una fotografía de la misma y del producto, también puedes realizar una captura de pantalla con toda la información del artículo en cuestión. Claro que puedes presentar tu queja presencialmente.

Agreguemos que tienes que entregar los datos personales que te soliciten y tu testimonio. Así como los comprobantes de compra, facturas o recibo y también, información siempre relevante, tienes que incluir el nombre del establecimiento y domicilio.

Sabiendo esto, es momento de considerar aspectos también fundamentales: recuerda que el horario de atención para estas denuncias es de 8: 30 a 15:00 horas de lunes a viernes, también que se otorgan asesorías virtuales a través del chat electrónico de la Profeco.

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Considera también que, para el caso de artículos puestos a precios irrisibles por error de los proveedores, están obligados (dentro de lo estipulado por el Artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor) a entregarte un producto o servicio con el monto publicado.