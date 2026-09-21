Kunno quiere IRSE DE LA GRANJA VIP tras ser elegido por el público como PEÓN por segunda vez

Por segunda semana consecutiva el público tuvo en sus manos la decisión de quién sería el cuarto peón y volvió a elegir a Kunno. El influencer no tomó bien la noticia e incluso está considerando dejar La Granja VIP.

Tras el anuncio Kunno huyó a la bodega y dijo que no va soportar una semana más como peón. "La gente me odia". El influencer está convencido de que lo que el público está viendo de él está afectando su imagen, por lo que consideró la idea de salir a tiempo antes de empeorar la situación.

Recordó que en la semana, tras las extenuantes labores que tuvo que hacer, prometió que si volvían a nombrarlo como peón, preferiría irse. "Prefiero salirme y trabajar afuera. Estoy perdiendo aquí dinero y tiempo, ya no aguanto".

Añadió que no se siente tan afectado por el cansancio y el trabajo en sí mismo sino por pensar que la gente no lo quiere. Dijo que lo único que lo detiene es que, con base en el contrato, si dejara el reality, tendría que pagar una multa.

Granjeros le piden a Kunno que no se vaya

Manelyk fue una de las primeras en insistirle a Kunno que no renuncie. A pesar de que, dijo, se sintió sorprendida con el hecho de que volvieran a elegir a su amigo como peón, le pidió que piense bien antes de dejar La Granja VIP.

La reina de los realities tiene la teoría de que Kunno entró al reality con mucho hate y que ahora el público quiere verlo sufrir. Además, cree que todos los seguidores de Niurka se le está yendo encima.

Por su parte, Azalia Ojeda le recordó que es un juego y que no está haciendo nada malo. "Hay muchos que se merecen irse por la puerta de atrás, tú no, sigue enseñando lo mejor de ti, eres mucho más fuerte que todo esto".

Ambas le mostraron su apoyo y le dijeron que lo apoyarán en lo que decida.