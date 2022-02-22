Pide a su esposo como último deseo antes de morir: ¡Tener sexo con su ex!

Cuando un familiar está pasando por momentos complicados de salud se acostumbra a cumplirle su último deseo, pero en ocasiones esa petición suele ser algo que puede dejar sin palabras a todos, incluso a los familiares más cercanos.

Este es el caso de un esposo, quien se llevó una gran sorpresa al conocer la petición de la mujer que amó durante los últimos años de su vida.

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Mujer pide tener sexo con su ex antes de morir

Su esposa tiene una enfermedad terminal que va a terminar con su vida en menos de un año, por lo que luego de más de 10 años de matrimonio el esposo se encuentra muy triste, pues sabe que se va a quedar solo.

Sin embargo, ahora enfrenta uno de los dilemas más grandes de su vida, ya que su esposa le ha pedido tener sexo por última vez, pero con su ex, ya que lo considera su mejor amante.

El esposo ha compartido su historia en las redes sociales, pues realmente no sabe qué hacer.

Mi esposa me preguntó si me sentiría bien si ella tiene sexo con su exnovio por última vez. He estado dando lo mejor de mí para hacer buenos y grandiosos sus últimos días. Claro que estoy en shock. Le pregunté por qué mie... quería eso, y ella básicamente piensa que su exnovio es el amante con la mejor compatibilidad física que ha tenido

La esposa le explicó que no se trataba de una traición o que todavía tuviera sentimiento por su expareja.

Ella me dio un monólogo acerca del sexo físico, y dijo que emocionalmente se siente plena conmigo. Todo es una mie...

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Hasta el momento el hombre no sabe qué decisión tomar ante la complicada y polémica petición que le hizo su esposa.

