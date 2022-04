Lo detienen por aventarle tacos a su exnovia por no regresar con él.

Las relaciones no siempre terminan de la mejor forma, pero hay cosas que uno simplemente uno no puede explicarse, tal como lo que sucedió en Monterrey, Nuevo León, donde un hombre fue detenido por aventarle una orden de tacos a exnovia por no querer volver con él. ¿Qué culpa tienen los tacos?

Los tacos tienen el don de alegrarle el día a cualquiera, o al menos eso es lo que creíamos, pero ni este manjar fue capaz de hacer que una mujer regresara con su exnovio. El pasado 4 de abril autoridades de Monterrey detuvieron a un hombre que le aventó una orden de tacos a su exnovia, luego de que la mujer se negara a regresar con él, algo que ya le había dejado en claro anteriormente, ya que incluso existía una orden de restricción para el tóxico en cuestión.

De acuerdo con el diario Reforma, los hechos se suscitaron el pasado lunes, cuando un hombre de 46 años de edad (Andrés Gilberto) llegó a las oficinas donde trabaja su exnovia, las cuales se encuentran en la colonia Gonzalitos. El sujeto esperó a la mujer a la salida de su trabajo con una orden de tacos en la mano, con la cual esperaba ablandarle el corazón y así lograr que ella le diera otra oportunidad.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, por el contrario, la mujer rechazó la propuesta y también los taquitos, esto provocó que Andrés Gilberto se molestara y se enfrascara en una acalorada discusión con la mujer, a la que empujó, insultó y hasta le aventó la orden de tacos en la cara.

Ante esto, la mujer tuvo que pedir ayuda a la policía, a quien le contó que su expareja tenía una orden de restricción por una denuncia de acoso, pero éste seguía acosándola para intentar arreglar la situación, cosa que obviamente no sucedería.

Posteriormente, Andrés Gilberto (el taquicida) fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se iba a definir su situación legal tras la agresión contra la mujer que derivó en que una orden de taquitos terminara en el suelo.