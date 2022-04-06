VIDEO: Hacen fiesta en honor de rapero ¡con su cuerpo presente!

Existen formas de rendirle tributo a los seres queridos que han partido de este mundo, algunas más extrañas que otras, así como otras más solemnes; sin embargo, hay algunas otras que provocan la extrañeza y dejan boquiabiertos a más de uno, tal como sucedió en fechas recientes cuando se realizó una fiesta en honor al rapero Markelle Morrow, conocido popularmente como 'Goonew', en donde estuvo presente su cuerpo embalsamado. ¡Vaya fiesta!

El pasado 18 de marzo, falleció a los 24 años de edad Markelle Morrow, durante un supuesto asalto violento que denunció su familia, en lo que aparentemente fue un robo mientras el joven rapero se encontraba en un estacionamiento de Maryland, pues se reportó que al encontrar el cuerpo de 'Goonew', éste había sido despojado de diversas pertenencias como su reloj y joyería.

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El rapero era una de las jóvenes figuras del hip-hop, desafortunadamente perdió la vida pese a su prometedor futuro. Desde entonces, tanto amigos, familiares y fans han recordado a 'Goonew' de diferentes maneras; sin embargo, uno de los tributos al cantante ha generado polémica ya que en redes sociales se difundieron fotografías y videos en los que se observa el cuerpo embalsamado Morrow, ataviado con su vestimenta característica, con tenis, lentes, pants, reloj y su sudadera favorita, así como una especie de corona en la cabeza.

Tbh goonew deserved way better in my opinion, long live him tho❤️ pic.twitter.com/BdNs9fX6tB — t3❤️‍🔥 (@3babyrackz) April 3, 2022

Los hechos se suscitaron en un club nocturno llamado Bliss, ubicado en Washington DC, donde seguidores como personas cercanas al rapero se juntaron el pasado 3 de abril para conmemorar su deceso tal como él hubiera querido, por ello organizaron el evento llamado “The Final Show Goonew”.

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En las imágenes también se observa en medio el cuerpo de Markelle Morrow, mientras que a su alrededor el público bailaba y cantaba al sonido y movimiento de las luces multicolores que iluminaban y ambientaban el lugar, pero eso no es todo, también lanzaron fuegos artificiales a un costado del cuerpo del joven.

Las imágenes se hicieron virales y desataron infinidad de comentarios. Por un lado, algunos apoyaron la decisión de su familia de despedirlo tal como él hubiera querido, mientras que otros criticaron tan extraña forma de rendirle tributo.