El día con más suerte de mayo es hoy y así lo puedes aprovechar.

Este 14 de mayo es uno de los días más esperados para los amantes de la astrología, debido a que Júpiter, el planeta de la suerte, la expansión y el crecimiento llegará a Piscis, signo que gobierna y en el que se siente cómodo.

Te puede interesar: Conoce los signos que son más atraídos por amores prohibidos.

Este hecho causa emoción, ya que lo que sucede es que Júpiter pasa un año en cada signo; de hecho, ahora se encuentra en Acuario y su paso por Piscis solo se presenta por algunos días que abarcarán del 14 de mayo al 28 de julio. Luego el planeta regresa a Acuario y la próxima vez que vuelva a casa, será hasta el 28 de diciembre

La entrada de Júpiter a Piscis llenará el ambiente de fortuna, pero si deseas algo más personalizado, revisa lo que le depara a tu signo zodiacal.

Aries

La energía de Júpiter en Piscis le hará encargarse de todo lo que se presente en su camino y podrá salir si se esfuerza. Nada podrá interponerse en su viaje al éxito porque ahora está protegido por el cosmos.

Tauro

Es la oportunidad perfecta para superar sus propias expectativas. El universo está de su lado para lograr sus objetivos y más, principalmente, si estos son laborales.



Géminis

Llegarán nuevas oportunidades de trabajo, pero tendrá que analizarse cuidadosamente y con la mente abierta. Hay que tener cuidado, porque la decisión que tome influirá en el largo plazo.

Cáncer

Debe confiar en sí mismo para lograr lo que desea. Si bien es importante estar felices con lo que tenemos, máxime porque no todos tienen lo que quieren, Cáncer tendrá la oportunidad de atraer lo que más anhela.

Leo

Últimamente ha tenido gastos excesivos y sus finanzas podrían caer en un punto crítico. La entrada de Júpiter a Piscis es como un bálsamo para su economía porque le deparará un buen momento. Sin embargo, debe dejar de ser demasiado generoso.

Virgo

Actualmente, el corazón de Virgo se abre fácilmente a los demás y está ganando aprecio por parte de muchos, pero debe tener en cuenta que no todas las relaciones valen la pena. Este tránsito es ideal para ser más selectivo

Libra

Se rige bajo estándares elevados de honestidad y transparencia, principalmente en el trabajo. Hay personas que no cumplen con dichos requisitos y eso podría frustrarse ya que en ocasiones accede a realizar cosas que no van de acuerdo con sus valores. Les dará fuerza para dejar pasar las oportunidades que no cumplen con sus estándares.

Escorpio

Este año ha sido bueno para Escorpio. Siente que está pasando por un momento maravilloso y no desea mover nada. El tránsito de Júpiter en Piscis podría regalarle algo más: romance y creatividad. No debe dejar pasarlo, porque esta oportunidad podría no presentarse en mucho tiempo.

Sagitario

Probablemente se sienta sofocado por la situación actual. Sagitario necesita tener espacio y sentirse libre. Este tránsito le ayudará a tener suerte si lo que desea es cambiar de vida. Una mudanza a otro espacio o ciudad le ayudará a tener otra perspectiva

Capricornio

Las relaciones sociales, laborales, familiares y sentimentales resultan buenas en estos momentos para Capricornio, que este año ha sido como un imán para la gente. La lección ahora es aprender a apreciar a los demás.

Acuario

El dinero y la riqueza material ha sido un tema que no ha sido prioritario para ti porque la fortuna está de tu lado. Aproveche ese impulso para practicar la ley de la atracción y tener grandes bendiciones en los próximos meses.

También te puede interesar: Según tu signo del Zodiaco, por qué tu pareja pierde el interés en ti.

Piscis

El optimismo está guiando a Piscis a experiencias emocionantes y hacia personas nuevas. La recomendación es tomarse las cosas con calma porque, de lo contrario, podría sentirse abrumado.