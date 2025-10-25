Día de Muertos: Actividades del Encuentro Estatal Entre Vivos y Muertos en Puebla

Una de las fechas más importantes para los mexicanos cada vez está más cerca, hablamos del Día de Muertos, el cual pone en alto las costumbres y tradiciones que han pasado de generación en generación y que nos brindan identidad como país.

Con motivo de estas fechas tan especiales, se hacen algunos eventos y no solo eso, sino que en este año 2025 te sorprenderá todo lo que viene por esa celebración. Específicamente en el estado de Puebla, donde ya se preparan para celebrar estos momentos y aquí te daremos todos los detalles.

Día de Muertos, una celebración significativa, colorida e importante de nuestra cultura [VIDEO] El Día de Muertos está por llegar. La tradición con la que recordamos a los que ya partieron de este mundo y con la que los podemos sentir una vez más.

¿Qué actividades se van a tener en Puebla por el Día de Muertos?

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que en este estado se espera una gran celebración, donde las personas podrán celebrar el Día de Muertos de una forma muy especial.

Pero eso no a todo, la Secretaria de Cultura aseguró que se ofrecen más de 70 actividades artísticas y culturales. Además, de que se ofrecerán talleres, conciertos, conferencias, también habrá instalación de algunos altares y exposiciones de arte.

También, se mencionó que la ofrenda monumental será dedicada a mujeres indígenas, el tradicional concurso de altares y ofrendas en la Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez”, y el Festival “Me lleva la Huesuda”, donde se tienen contempladas que se puedan reunir más de mil obras de pequeño formato y un circuito de 120 calaveras monumentales en el Centro Cultural “San Roque” y otros puntos del Centro Histórico de Puebla.

Por si eso no fuera suficiente, también se espera la Rodada de Calaveras por los Árboles Patrimoniales, la cual se va a celebrar el próximo día 1 de noviembre a las 18:30 horas, donde habrá un recorrido, concurso de disfraces y bicicletas decoradas.