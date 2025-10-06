¿Cómo celebrará la CDMX el Día de Muertos? Estos son los eventos en la capital

La riqueza culinaria y cultural de México tiene fama mundial. Por ello las fechas finales de cada año hay mención a nivel global de las fiestas celebradas en esta nación, situación que provoca cientos de eventos a lo largo de todo el territorio. Pero la capital tiene eventos muy especiales, lo cual es necesario conocer. En resumen, esto es lo que ocurrirá en la CDMX relacionado a las festividades del Día de Muertos.

¿Qué eventos del Día de Muertos habrá en la CDMX?

La Ciudad de México es reconocida como una capital mundial de la cultura, por ello es claro que existen cientos de elementos que permiten disfrutar de arte, música, comida y cultura en general. Por ello, este itinerario de eventos alrededor de Día de Muertos debe anotarse para ver a cuáles se puede asistir durante octubre y noviembre.

Tour temático: ¡Historias de Catrinas!

* Monumento a la Revolución - Del 28 de de octubre al 8 de noviembre - Costo de $500 pesos la entrada general.

Candlelight: Celebrando el Día de Muertos

* El Cantoral - 31 de octubre y 1 de noviembre - Costo entre $490 y $785.

Entre la vida y la muerte

* Ex Convento de San Hipólito - 9 de octubre - Costo de $2000.

Festival del Pan de Muerto

* Museo Kaluz - 18 y 19 de octubre - Costo cercano a $60.

Mega Procesión de Catrinas

* Del Ángel de la Independencia al Zócalo - Domingo 26 de octubre - Entrada Libre.

Café y Chocolate Fest

* Museo Nacional de las Culturas Populares, Coyoacán - Del 10 al 12 de octubre - Entrada Libre.

Ópera en el Zócalo: Cuauhtemóctzin

* Plancha del Zócalo - 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre - Entrada Libre.

@ivonnemolotlag La ópera Cuauhtemóctzin tendrá tres funciones masivas y gratuitas en el Zócalo capitalino el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en el marco de las celebraciones de Día de Muertos. ♬ sonido original - IvonneMolotlaG

Viaje al Mictlán (experiencia inmersiva)

* Centro Comercial Metrópoli Patriotismo - Del 26 de septiembre al 17 de noviembre - Entre $390 y $450.

Mexicráneos 2025

* Parque Ecológico de Xochimilco - Hasta el 31 de noviembre - Entrada Libre.

Ruta del Cempasúchil en Xochimilco

* Pista Olímpica Virgilio Urive, Xochimilco - 5 de octubre al 9 de noviembre - $1,199 peso por persona.

Camino al Mictlán Fest

* Palacio de la Autonomía de la UNAM, Centro Histórico - Del 3 al 5 de octubre - Entre $20 y $150.

Museo Frida Kahlo

* Londres 247, Del Carmen, Coyoacán - Del 24 de octubre al 28 de noviembre - Costo de $320 entrada general.

Museo Casa del Risco

* Plaza de San Jacinto 5 y 15, San Ángel - Del 24 de octubre al 16 de noviembre - Entrada Libre.

Open House Mini: Día de Muertos

* Circuito de cuatro sedes - 1 y 2 de noviembre - Costo 6$50 pesos entrada general.

Hasta el último aliento

* Plaza frente al palacio de Bellas Artes - 28 de octubre al 5 de noviembre - Entrada Libre.

Ofrenda Monumental en el Zócalo

* Plancha del Zócalo capitalino - 25 de octubre al 2 de noviembre - Entrada Libre.

La noche de día de muertos

* Espacio Teatral Danzite - Del 5 de octubre al 29 de noviembre - Costo $400.

Noche de muertos en Xochimilco: Cena y cerveza artesanal

* Embarcadero Nativitas Zacapa - del 29 de octubre al 3 de noviembre - Desde $2,073,

Trilce celebra el Día de Muertos en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec

* Parque de Chapultepec - Del 9 de octubre al 16 de noviembre - Entrada Libre.

Calavereando la historia: recorrido por 3 museos

* Museo Kaluz - 11 de octubre a las 15:00 horas - Entre $20 y $150.

Desfile de Alebrijes Monumentales

* Del Zócalo a Paseo de la Reforma - 18 de octubre a las 12:00 horas - Entrada Libre.