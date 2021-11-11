Día del soltero: ¿Cuáles son los signos que son más felices sin pareja?

Este 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que surge en China en los 90s con la finalidad de expresar con orgullo la soltería, pues culturalmente en ese país se les presiona para llegar al matrimonio.

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De acuerdo con los expertos, existen algunos signos del zodiaco que odian la sensación de sentirse atrapados con otra persona. Estos signos practican el amor propio, pues son más importantes sus necesidades que las de otras personas.

Además, los rasgos astrológicos de estos signos son atractivos para el tipo de personas que buscan una relación tranquila, sin obligaciones y sin la necesidad de formalizar las cosas.

Leo

Suelen ser personas muy egocéntricas y cuando comparten su vida con alguien buscan ser el centro de atención.

Sagitario

Los nacidos del 23 de noviembre al 20 de diciembre quieren tener el control de todo en sus vidas y disfrutan la libertad de estar solos. Para estas personas es difícil sostener una relación a largo plazo.

Acuario

En las relaciones a largo plazo este signo es inflexible. Les gusta que respeten su independencia y odian sentirse dependientes de alguien. Únicamente se comprometen con personas que comparten sus mismos gustos y valores.

Piscis

Son personas que odian las peleas, confrontaciones, críticas y restricciones. Son sensibles y en muchas ocasiones por eso buscan terminar su relación.

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