¿Por qué el 11 de noviembre es el día con más suerte del año?

Seguramente has escuchado que el número 11-11 es de buena suerte e incluso puedes pedir un deseo cada vez que te encuentras con esta cifra repentinamente.

Según algunos medios especializados, el famoso 11-11 representa el poder de la intuición, la visión, inspiración y actúa como un catalizador.

Por si fuera poco, el día de mañana será muy especial, ya que los seres humanos nos colocaremos en el día 11 del onceavo mes del año.

Por ende, el 11 de noviembre es un día de mucha suerte, en el que puedes aprovechar para trabajar en tus metas y manifestar tus deseos.

Te puede interesar: ¿Qué significado tiene soñar con tu infancia?

¿Qué podemos esperar para el próximo día 11 de noviembre?

Se dice que en el día 11 de noviembre se abre un portal a la quinta dimensión, donde el tiempo y el espacio están “ausentes”.

El día de mañana podrías experimentar una sensación de estar en el lugar y momento correcto, fecha que puedes utilizar para saber cuál es el camino adecuado para cumplir tus más grandes sueños.

El sitio especializado Sage Goddes reveló que los ángeles enviarán números repetitivos a través de la música, arte, televisión, radio y más.

Debes saber que el 11-11 representa dualidades como la luz y sombra, lo masculino y femenino, o el yin y el yang. Por lo tanto, es buen momento para encontrar pareja o consolidar una relación en puerta.

Para tener un exitoso 11 de noviembre es necesario que practiques Ley de la Atracción, es decir, pensar y manifestar con todas tus fuerzas tus deseos.

Aprovecha el horario de las 11:11 de la mañana y de la noche para meditar durante 11 minutos. Este pequeño ritual te inundará de mayor energía en el día más especial del año.

También te puede interesar: ¿Qué tipo de mujer eres de acuerdo a tu signo lunar?

