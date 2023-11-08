DIANA LAURA NUÑEZ | ROJOS
Diana Laura Nuñez está lista para demostrar sus habilidades en Exatlón México. ¡Sigue todos los detalles por Azteca UNO!
APODO: DIANITA
EDAD: 29 AÑOS
ESTADO: COAHUILA
DISCIPLINA: FRONTENIS
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APODO: DIANITA
EDAD: 29 AÑOS
ESTADO: COAHUILA
DISCIPLINA: FRONTENIS
Es perfecto para que puedas decorar tu casa en estas Fiestas Patrias.
Este viernes, María Karunna tiene en sus manos uno de los poderes más importantes de la semana: La Traición. Ella podrá sacar a un nominado y poner a otro en su lugar.
Son un clásico de la gastronomía mexicana y sin dudas que deben estar.
Keninis especulan de una nieva colaboración al ver a Kenia Os junto con Jisoo de BLACKPINK juntas en uno de los eventos más importantes de la moda internacional.
Este 11 de septiembre, se lleva a cabo la primera Traición en La Granja VIP y aquí puedes seguirla minuto a minuto para no perderte ningún detalle.
María Karunna tiene el poder de cambiar la placa y los rumores apuntan a que Manelyk González será la apuntada por la cantante