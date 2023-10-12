Tener un ingreso extra en esta temporada del año es un derecho que tienen los mexicanos. Ahora bien, cuánto nos corresponde en concreto es algo que muchos pueden desconocer y desde ahí, vamos a explicarte cuántos días reciben de aguinaldo los pensionados del IMSS en 2023.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con una serie de personas que tienen derecho a este recurso a fin de año. Y tanto este organismo, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), afirman que verán reflejados los pagos del aguinaldo en noviembre.

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¿Cuántos días recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS en 2023?

Las previsiones indican que, antes del 20 de diciembre los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez, tendrán el derecho a un aguinaldo anual que sea equivalente a un mes de su pensión. En este aspecto, también se va descontando la ayuda que haya sido otorgada a la esposa (en un 15%) y a hijos e hijas (10% por cada uno). Esto según lo indicado por el IMSS.

En el caso del ISSSTE, se cobrará un concepto de aguinaldo equivalente de hasta 40 días de pensión. Vale aclarar que la aportación se pagará en dos exhibiciones que, consistirán en una primera parte correspondiente a 20 días de pensión, pagable durante la primera quincena de noviembre. Y la segunda parte, tendrá que aparecer a más tardar el 15 de enero.

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Para cerrar, vale la pena aclarar que siempre se realizan los depósitos en la misma cuenta en donde los jubilados cobran el pago de su pensión, por lo que no deben tener problema alguno para cobrarla.