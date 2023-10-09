Diciembre está a punto de llegar y con él, el anticipado pago de aguinaldo, una bonificación que muchos trabajadores esperan con ansias, para hacer frente a los gastos de las festividades.

Pero, ¿sabías que existen algunos afortunados trabajadores que recibirán un aguinaldo doble en este 2023? Es importante entender, quiénes son los empleados que disfrutarán de este beneficio. Y aquí te decimos cómo puedes calcular cuánto te corresponde este 2023.

Programa 16 enero 2023 Parte 2 | Muchos datos en La Escuelita VLA.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es un beneficio establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), al que tienen derecho todos los trabajadores. Consiste en una prestación económica adicional, que se paga a finales de año.

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Así mismo, el aguinaldo corresponde por lo menos, a 15 días de salario, aunque algunos empleadores pueden optar por otorgar una cantidad mayor. Es importante destacar, que es un derecho laboral y su pago es obligatorio para las empresas o patrones.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?

En este sentido, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo debe efectuarse, a cada empleado, antes del 20 de diciembre de cada año.

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¿Quiénes recibirán aguinaldo doble en diciembre de 2023?

Ahora bien, ¿qué trabajadores recibirán aguinaldo doble el próximo diciembre? La respuesta se encuentra en la ley del país, que establece claramente que algunos empleados tendrán derecho a recibir esta bonificación por duplicado, durante el mes de diciembre.

Se trata de los diputados, los senadores y otros miembros de la burocracia. La ley ampara esta práctica y garantiza que estos servidores públicos reciban un aguinaldo adicional.

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Sin embargo, se presentó una iniciativa de reforma para aumentar el aguinaldo otorgado a trabajadores del sector privado, de 15 a 30 días, el doble del mínimo legal. Hasta el momento, la propuesta continua en revisión por parte de los legisladores, quienes se encargarán de evaluar los pros y contras.