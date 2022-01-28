¿Talina Fernández planea boda con su nuevo galán? Ella responde.

Hay quien asegura que la vida romántica y sexual de las personas tiene fecha de caducidad al llegar a la tercera edad; sin embargo Talina Fernández revira en contra de estas creencias y presume que ha encontrado el amor de nueva cuenta a sus 77 años de edad al lado de un señor de 80 años de nombre José Fernández, con quien además goza de una increíble intimidad.

Él tiene su casa, yo tengo la mía y a veces inventamos pijamadas. Mi amor, ya que te pones la pijama y ves la tele ¿qué sigue?... Sigue amarse, amarse y amarse, si Dios quiere dormirse

Talina Fernández se siente agradecida por haber encontrado una nueva pareja, pues ahora tiene “maestría en el amor”.

Se consigue la maestría en el amor. Los jóvenes pueden ser a veces torpes, pero a esta edad…

El cerebro tiene dos hemisferios; de jóvenes usan el intelectual o el emocional. Se ha descubierto que, a partir de los 60 años, se empiezan a unir las neuronas y empiezas a tomar mejores decisiones

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Talina Fernández revela sus planes a futuro con su nuevo galán

La querida conductora de televisión confesó que no tiene planes de casarse o de tener bebés con su flamante novio.

Los dos estamos tomando decisiones, no más lentamente porque nos fuimos de boca, pero sí adecuadamente

Él me dijo: ‘Yo no me voy a casar’ y yo le dije: ‘Yo no me voy a embarazar’

Talina confesó que su sobrina fungió como cupido para flechar a esta hermosa parejita.

Me encontré un hombre, cuya cita a ciegas nos hizo una sobrina que me dijo: ‘Tengo un tío que quiere contigo’ y le dije: ‘Pues preséntamelo’. El lunes vino a conocerme; el miércoles me invitó a comer y de ahí agarramos un vuelo que yo no sé quién nos va a parar

Nos fuimos a Acapulco cuatro días… nos les quiero decir… ya no nos queríamos regresar

La presentadora comparte muchos pasatiempos en común con su nuevo amor.

Leemos, hacemos crucigramas y otras cosas que no se pueden decir en tele: nos amamos, mi vida

Talina también compartió con Ventaneando pasajes que vivió al lado de Ana Bárbara cuando se hizo cargo de los hijos menores de Mariana Levy, pero también que su nieto José Emilio podría haber roto toda relación con su padre José María Fernández El Pirru.

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