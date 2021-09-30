Le pide el divorcio a su esposa porque ella no se baña todos los días.

El divorcio puede ser solicitado por múltiples razones alrededor del mundo, pero una de las más extrañas e inesperadas se dio en la India.

En Uttar Pradesh, un hombre acudió con las autoridades musulmanas para solicitar la disolución de su matrimonio, pues no soportaba que su mujer no se bañara todos los días.

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Niegan divorcio por tener “una razón menor”

El hombre acudió con “pruebas y argumentos” a pedir su divorcio, pero una consejera se lo negó porque según las creencias de la religión musulmana no bañarse diario es una razón menor y poco válida.

La consejera dijo que el cónyuge está recibiendo ayuda de expertos para convencerlo de anular la petición de disolución de su matrimonio.

“Estamos tratando de aconsejar al hombre, (…) ya que este problema menor puede afectar la crianza de su hijo”, señaló.

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