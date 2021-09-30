Borracho se une a la búsqueda de un desaparecido, resultó ser él.

Un hombre borracho protagonizó uno de los momentos más virales y divertidos de 2021, después de unirse a su propia búsqueda en el condado de Inegöl, Turquía.

Todo comenzó con una borrachera entre amigos que se salió de control, pues un hombre desapareció sin decir nada.

Al percatarse de la ausencia del caballero, el grupo de amigos llamó a las autoridades para comenzar el proceso de rescate.

La policía inició la búsqueda por la zona de Inegöl; sin embargo, se unió el hombre perdido al proceso de su propio rescate.

El sujeto escuchó cuando las autoridades gritaron su nombre e inmediatamente levantó la mano para presentarse.

La policía investigó al sujeto en estado de ebriedad y se comprobó su identidad poniendo fin a las labores de rescate.

Te puede interesar: Hombre se reencuentra con su madre después de 70 años gracias al internet.

Hombre borracho se viraliza en todas las redes sociales

La cuenta de Twitter DarkWeb Haber dio a conocer la foto del hombre borracho siendo rescatado.

En la imagen se puede ver al caballero con ropa color marrón y un poco desconcertado por la situación.

El momento ganó miles de ‘Me Gusta’ en todas las redes sociales y se viralizó gracias a los internautas que se carcajearon con la divertida historia.

Aunque se desconoce la edad del sujeto, se sabe que responde al nombre de Beyhan Mutlu.

Las reacciones de los internautas no faltaron, ya que múltiples personas se sintieron identificadas y recordaron sus noches de borrachera.

También te puede interesar: Hace falsas amenazas de bomba para regalarle un día libre a su novio.