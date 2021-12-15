Estas son las series más vistas de HBO Max en México.

Te revelamos cuáles son las series más vistas en HBO Max México, donde curiosamente los títulos originales locales fueron más solicitados que las propuestas extranjeras.

Tiene seis meses que la plataforma llegó a México, donde lo más buscado en la plataforma por los usuarios en el país fue el contenido local como 'El Gran Pastelero Bake Off: Celebrity México', pues el primer episodio es de los más reproducidos.

Producciones como 'Asesino Del Olvido', 'Amarres' y 'Juanpa+Cheff' fueron aún más solicitadas que los contenidos extranjeros y tuvieron un gran recibimiento

En cuanto a las cintas, 'Harry Potter Y La Piedra Filosofal', 'Mujer Maravilla 1984', 'A Él No Le Gustas Tanto' y 'Maligno', fueron algunas de las más buscadas en HBO Max.

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Los niños también tienen contenido preferido

Los niños también hicieron su elección de contenido preferido con 'Villanos', la serie animada más vista por los pequeños, aunque clásicos como 'Tom & Jerry y Looney Tunes Cartoons' fueron vistos también por los pequeños.

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