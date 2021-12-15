¿Qué dijo YosStop en su primera entrevista tras salir de la cárcel?

YosStop concedió su primera entrevista tras salir de la cárcel por polémica con Ainara Suárez. La influencer platicó con la especialista en reinserción social Saskia Niño de Rivera en un live de Instagram que duró una hora aproximadamente.

Yoseline Hoffman contó que llegó a prisión únicamente con sus medicamentos para la ansiedad; sin embargo aprendió a valorar cada aspecto de su vida fuera de las rejas.

Valoro mi familia, mi tiempo, mi todo… el no tener una regadera y cositas así pequeñas ahora para mí son valiosas

YosStop también se dijo agradecida con todas las personas que le brindaron su apoyo.

No era tan consciente de la gente que está ahí para mí, fue una grata sorpresa saber que tengo muchos amigos y familia que me quieren mucho… En este tipo de cosas te das cuenta quién es tu amigo y quién no, esa gente es realmente valiosa

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¿Cómo fueron los días de YosStop en la cárcel?

Yoseline Hoffman contó que jamás imaginó pisar la cárcel, pues creyó que solo pasaría siete días en Santa Martha Acatitla para preparar su defensa.

La creadora de contenido pasó sus días haciendo zumba, caminatas en el patio, yoga, leyendo, escribiendo, haciendo sopas de letras, pintando mándalas y hasta manualidades.

Mi día a día fue muy duro porque yo viví una cárcel distinta, no estuve en población, a mí me llevaron a un área diferente, especial, quizá casos mediáticos. Yo estuve aparte y yo la verdad la viví muy sola, no tenía con quién platicar, no tenía actividades, a las 8 de la noche me encerraban y a las 8 de la mañana me sacaban. Como me juega chueca la mente estaba tratando de no enloquecer

La mexicana de 31 años expresó que la cárcel fue “una escuela muy dura” donde perdió el control de su vida.

No estamos diseñados para ver el sufrimiento de las personas que amamos; fue algo muy frustrante. Yo estaba acostumbrada a controlar todo… fue muy difícil decir: ‘ya no tengo el control’. Es una gran escuela de introspección y meditación; sané muchas cosas de mí

“No me lo merecía, muchas personas que están ahí no se lo merecían… pero creo que todo pasa por algo”, concluyó Yoseline después de pasar cinco meses en la cárcel por el delito de pornografía infantil reclasificado en discriminación.

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