5 cosas que NUNCA debes GUARDAR en tu mesita de noche

Al momento de buscar un descanso reparador, cada detalle del dormitorio cuenta. Sin embargo, muchas veces se comete el error de convertir la superficie más cercana a la cama en un cajón de sastre. Los expertos son claros: la mesita de noche no debe ser un punto de almacenamiento. "Como diseñadores, pensamos en la mesita de noche como un punto de descanso, no como un mueble de almacenamiento", afirma Jade Joyner, fundadora de Metal + Petal en Athens, Georgia. "Lo que guardas en ella influye directamente en cómo empiezas y terminas el día".

Este es un rincón de la casa donde la practicidad debe ser la prioridad absoluta. "Tu mesita de noche es una de esas piezas que lucen geniales en las fotos de revistas, pero en la vida real necesita funcionar cuando estás medio dormido, con poca luz y buscando cosas de forma instintiva", añade Courtney Batten, fundadora de Paige Studio en Dallas, Texas.

¿Cuáles son las cosas que debes sacar de tu mesita de noche?

Bebidas sin tapa

Es común dejar una taza de té o un vaso de agua antes de dormir, pero el riesgo es alto. "Los recipientes abiertos pueden causar derrames accidentales, marcas de humedad y daños permanentes en el acabado de tu mueble", advierte Batten. Si la sed nocturna es recurrente, la recomendación profesional es optar por una botella o vaso con tapa hermética para evitar desastres en la oscuridad.

Evita las botellas de agua|Getty

Acumulación de papeles

Facturas, correos sin abrir o recibos olvidados no tienen lugar junto a su almohada. Este tipo de objetos crean un "ruido visual" instantáneo que impide que el cerebro desconecte de las obligaciones diarias. La mesita debe estar libre de recordatorios de tareas pendientes para fomentar la relajación.

Joyería sin protección

Aunque sea tentador quitarse los pendientes o anillos justo antes de cerrar los ojos, no es el lugar ideal. "Las piezas pequeñas son propensas a caerse, perderse u olvidarse en los rincones", señala Joyner. Las reliquias y la joyería fina merecen un lugar exclusivo; si es necesario dejarlas allí, lo ideal es contar con una pequeña bandeja decorativa que delimite el espacio.

Objetos electrónicos y cables

Dormir rodeado de tabletas y cables expuestos aporta estimulación innecesaria. “Más allá de la estética, estos dispositivos incitan a navegar por la pantalla hasta altas horas de la noche, afectando la calidad del sueño”, afirma Joyner. Mantener la tecnología fuera del alcance de la mano es clave para una higiene del sueño efectiva.

|Crédito: Archivo FIA

Medicamentos a la vista

Convertir la superficie en una "mini farmacia" rompe con la armonía visual del espacio. Si por salud es estrictamente necesario tener medicinas a mano, los expertos sugieren guardarlas dentro de un cajón. De este modo, se mantiene la funcionalidad sin sacrificar la serenidad que el dormitorio debe proyectar.

