Solteros en Estados Unidos ABARROTAN la agenda de casamenteros

Si creíamos que la premisa de “Amores Materialistas” protagonizada por Dakota Johnson era una simple historia surrealista, estábamos equivocados. En los últimos meses, el fenómeno de los casamenteros o matchmakers "sumamente ocupados" se ha vuelto una realidad. Los solteros en Estados Unidos, agotados de buscar el amor mediante algoritmos y aplicaciones de citas, están recurriendo a expertos, llegando a pagar cifras que rondan los $150.000 dólares por un servicio personalizado.

Una mujer de 45 años, identificada como Mimi, relató a la revista ELLE su experiencia tras terminar una relación. Al darse cuenta de que no quería pasar sus vacaciones en soledad, descubrió que conocer hombres atractivos y, sobre todo, sinceros, era un desafío monumental. Proveniente de una familia prominente, su mayor temor era que los candidatos "estén tratando de salir conmigo por las razones equivocadas". Harta del ruido digital, decidió apostar por lo tradicional y tomó la tarjeta de una agencia en California.

¿Cuál es la condición de los matchmakers?

Annie Cranfield, fundadora de una de las agencias más exclusivas de la Costa Oeste, fue sincera con Mimi: "Si no puede pagarlo dos veces, no nos contrate". Esta advertencia subraya el costo de un solo intento por encontrar una cita ideal, que puede alcanzar los $ 150.000 dólares por contratos de apenas seis meses. Sin embargo, la exclusividad es precisamente lo que atrae a esta demografía; el hecho de que las agencias sean "muy selectivas" con quiénes aceptan como clientes genera una confianza que las apps han perdido.

¿Por qué los solteros “aborrecen” las apps de citas?

Según un estudio de Stanford de 2019, el auge de las citas virtuales cambió el mundo, pero tras casi 20 años, el interés ha caído. Con los casamenteros, se evitan comportamientos tóxicos inherentes a la virtualidad como el ghosting o la suplantación de identidad. En las apps no hay verificación de antecedentes y la mayoría de los usuarios no busca compromiso.

De hecho, datos de Forbes Health/One Poll revelan que el 78 por ciento de las mujeres experimenta "fatiga" de las aplicaciones de citas. Ante este agotamiento, figuras como Jennifer Donnelly, directora ejecutiva de Ultimate Matchmaker en Dallas, han visto cómo su base de clientes aumentó un 44 por ciento en el último año. Donnelly lidera un ejército de 150 reclutadores que rastrean el país en busca de candidatos perfectos.

¿Cómo un casamentero busca a los candidatos?

Donnelly cuenta una anécdota donde envió a una reclutadora a Los Ángeles con una orden clara: asistir a clases de ejercicio hasta encontrar a la mujer ideal para un cliente específico. "Le dije: 'Vas a ir a esa clase hasta que conozcas a la persona'", recuerda. Tras días de agotamiento físico, la reclutadora finalmente encontró a la candidata perfecta... en el ascensor de un hotel. Tras una breve e inusual conversación para confirmar su soltería, el encuentro terminó siendo un éxito absoluto.

