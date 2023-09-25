Kuno Becker es el Dr. Enrique Jiménez en la serie Dra. Lucía: Un Don Extraordinario.

Enrique es nacido en la Ciudad de México. Es el menor de una familia muy tradicional, tiene 3 hermanas. Estudió en una de las mejores universidades privadas del país gracias a que su padre fue heredero de una gran empresa. Enrique siempre ha tenido una buena posición económica.

A pesar de ser un buen partido, su obsesión por el trabajo hizo que hace poco terminara su relación con Mariana, quien le parece superficial y exigente. Enrique es transferido al Hospital Central en donde conoce a Lucía y de inmediato siente una fuerte atracción por ella, Mariana se da cuenta y hace todo lo posible por sabotear esta naciente relación. Lucía oculta su nueva sensibilidad ante todos, pero Enrique se da cuenta de su deterioro físico por lo que comienza a hacerle estudios. Poco a poco Enrique se percata que en el cuerpo de Lucía está ocurriendo algo fuera de lo común. Enrique, al igual que Lucía, debe desafiar su lógica para poder ayudarla.