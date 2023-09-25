Ana Layevska es la Dra. Mariana Esquivel en la serie Dra. Lucía: Un Don Extraordinario.

Mariana nació en la Ciudad de México en una colonia popular. Tiene dos hermanos menores. Su madre y su padre pudieron darles estudios gracias a un puesto de tianguis donde venden ropa. Mariana siempre evita hablar de su familia pues se siente acomplejada por venir de una familia humilde. Mariana aprendió a abrirse puertas gracias a su físico y desde pequeña tiene grandes ambiciones.

Mariana decidió entrar a trabajar a una Fundación con la intención de impresionar a Enrique, que era su novio. Para su sorpresa, Enrique terminó con ella al poco tiempo. Mariana trabajando en el Hospital Central mueve sus cartas y comienza una relación secreta con Carlos Reséndiz, director del Hospital Matilde Montoya. Mariana engaña a Reséndiz para que transfiera a Enrique de otra clínica y así ella pueda reconquistarlo. Los planes de Mariana se ven frustrados debido a que la atracción entre Enrique y Lucía frustra sus planes. Mariana sabe que la relación con Reséndiz le puede traer grandes beneficios, pero a pesar de ello su ego herido la dejó enganchada a Enrique. Mariana vigila permanentemente a Lucía y eso la lleva a descubrir que algo extraño ocurre, ¡Lucía ahora tiene una nueva sensibilidad! Mariana busca desenmascarar a Lucía a lo largo de la temporada. Reséndiz descubre que Mariana en realidad ama a Enrique y que lo ha estado manipulando, pero no puede hacer nada ya que ella sabe un terrible secreto que él ha ocultado celosamente.

