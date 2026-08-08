Portal del León 8/8: Rituales para atraer el amor este 8 de agosto

Este 8 de agosto es una fecha poderosa, ya que se abre el Portal del León, uno de los más poderosos energéticamente para poder pedirle cosas al universo, desde abundancia, amor o salud. En esta ocasión te diremos qué rituales sencillos puedes hacer para atraer el amor y aprovechar la energía de esta fecha cósmica en la que puedes conectar con tus deseos más grandes y dirigir tu destino.

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Rituales para atraer el amor durante el Portal 8/8

Barrer la entrada de tu casa con orégano

Uno de los rituales más sencillos recomendados por el Feng Shui es tirar un poco de orégano en la entrada principal de tu casa y barrer hacia afuera, mientras lo haces toma en cuenta que debes estar en paz y en tranquilidad decretando todo aquello que quieras recibir, en este caso, el amor y piensa en cómo te gustaría sentirte en una relación, no en cómo deseas que sea la otra persona.

Frasco de amor propio

Este es uno de los rituales más fáciles de hacer ya que necesitas pocos materiales. En una hoja de papel escribe todo lo que deseas en una relación, hazlo con sabiduría y con pensamientos sumamente positivos, después mete el papel en un frasco de vidrio y rellena con arroz para simbolizar la sabiduría. Posteriormente, prende una vela con intención y decreta lo que quieres, deja que se consuma.

Ritual de canela para atraer el amor



Escribe tranquilamente y con intención positiva en un papel todo aquello que quieres atraer a tu vida, en este caso el amor, después rocía un poco de canela en polvo sobre el papel mientras en tu mente piensas todo lo que deseas en el futuro con una pareja. Guarda y dobla el papel, ponlo en una mesa y sobre él coloca y prende una vela, deja que se consuma.