Marimar Vega es la Dra. Lucía Castillo en la serie Dra. Lucía: Un Don Extraordinario

Es originaria del estado de Puebla. Desde pequeña le ha interesado ayudar a los demás, siempre procuró estar al pendiente de la salud de su gente cercana. Su madre murió en un accidente cuando ella era adolescente, eso la marcó tanto que decidió estudiar medicina.

Decidió migrar a la Ciudad de México persiguiendo su sueño, convertirse en médico y consagrar su vida a salvar vidas. Estudió en la facultad de medicina de la UNAM y fue la mejor de su generación. Desde su salida de la Facultad de Medicina su carrera ha ido en ascenso. Logró entrar a trabajar al Hospital Matilde Montoya y está compitiendo por el puesto como Jefa de Urgencias.

Una noche sufre un terrible accidente, camino a casa en bicicleta es atropellada por el conductor de un auto que se da a la fuga. Lucía salva su vida, pero queda en coma por dos semanas. Al despertar se incorpora nuevamente al hospital y se entera que el puesto como directora de urgencias se lo han dado a Mariana, su eterna competidora. Lucía se siente diferente, tiene esporádicos dolores de cabeza, pero hace lo posible por seguir su vida. Muy pronto se dará cuenta que su accidente le trajo consigo un don, una conexión psíquica al tocar a los pacientes más graves. Lucía se da cuenta que gracias a esa conexión les puede salvar la vida, pero debido a su pensamiento científico no deja de cuestionarse si esta conexión es real o es obra de su imaginación. Lucía intenta descifrar lo que está ocurriendo y no tarda en darse cuenta que cada vez que usa su don su salud se deteriora, por lo que en cada uno de los casos médicos se cuestiona si debe usar su sensibilidad para salvar a los pacientes, aún a costo de su propio bienestar. Aunado a esto debe mantener en secreto la situación ante los ojos de sus compañeros del hospital y especialmente ante las sospechas de Mariana.

Siente una fuerte atracción por Enrique y a pesar de que siempre ha sido renuente a dar importancia a su vida sentimental decide salir con él para conocerse y piensa seriamente comenzar una relación con él.