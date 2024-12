Capítulo 44 | Malas noticias| Dra. Lucía Temporada 2

Lucía atiende a la abuela de Sarita, que al ser ingresada presenta complicaciones de salud. Mariana intenta hacer responsable a Cirila del accidente del empleado de mantenimiento en el elevador. Omar y Chabe aprovechan la ausencia de Maribel para visitar a Sabina y Lorenzo. Los cuatro quieren volver a estar juntos, los niños no son felices y temen a su madre. Omar les jura que regresará por ellos. Patricio no puede ocultar los golpes que recibió y tampoco los chismes. Lucía usa su don y no sale ilesa, esta vez queda muy afectada, con miedo y decide visitar al psiquiatra. Él le da su diagnóstico, esquizofrenia y la medica. El miedo lleva a Lucía a aceptar el tratamiento con antipsicóticos.