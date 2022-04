Eclipse solar abril 2022: ¿A qué hora verlo en México?

Se aproxima un nuevo eclipse solar que, para fortuna de quienes son aficionados a este fenómeno, va a constituir una gran experiencia.

Sin duda, el eclipse solar es uno de los eventos más atrapantes para ver y disfrutar. El mismo es un fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra; es decir, los tres se alinean, la cual coincide con la Luna nueva e indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica.

Los eclipses totales son poco frecuentes porque la sincronización de la luna nueva con la alineación de la Luna, el Sol y un observador en la Tierra tiene que ser exacta. Además, la excentricidad de la órbita de la Luna a menudo lleva a esta lo bastante lejos de la Tierra como para que su tamaño aparente no sea lo suficientemente grande como para bloquear al Sol por completo. La totalidad solo se da a lo largo de un estrecho camino sobre la superficie de la Tierra trazado por la sombra lunar.

¿Cómo ver el eclipse solar de abril 2022?

Este eclipse solar podrá ser observable el próximo sábado 30 de abril desde las 6.45 p. m. hasta las 10.37 p. m. (UTC), indicó Time and Date, un espacio digital dedicado a la meteorología y astronomía. No obstante, como todo fenómeno de este tipo, en un momento el satélite cubrirá en mayor parte al Sol. Esto se produciría a las 8.41 p. m. (UTC).

Ahora bien, hay una mala noticia para este caso, pues el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del Conacyt asegura que el primer eclipse solar del año no será visible en México; no obstante podrá ser seguido por la página de la NASA.

