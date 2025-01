¿Hay una edad en que se debe dejar de trabajar en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

La Ley Federal del Trabajo en México es un sistema encargado de regular la interacción entre los trabajadores y los empleadores, buscando garantizar los derechos de la clase obrera en el país.

Hasta ahora se conoce que, en el territorio nacional, es posible comenzar a trabajar desde los 15 años, aunque aplican algunas restricciones hasta que se cumple la mayoría de edad.

En este sentido, surge el cuestionamiento sobe si existe una edad máxima para trabajar en México; es decir, una edad en la que los empleados forzosamente deban jubilarse o ya no puedan ser contratados.

¿Hay una edad máxima para dejar de trabajar en México?

Instituciones como el IMSS comparten que desde los 65 años de edad los trabajadores pueden retirarse y recibir una pensión por vejez, aunque esto no aplica de igual manera para todos los empleados y, a pesar de que existen edades óptimas para el retiro, no hay una ley que lo ampare.



Esto quiere decir que la Ley Federal del Trabajo no establece una edad máxima en la que deba dejarse de trabajar, mientras el trabajador no cuente con algún tipo de incapacidad que no le permita continuar con sus actividades laborales, podrá seguir trabajando hasta que solicite retirarse.

A pesar de que la jubilación puede llegar antes de los 65 años de edad, en sistemas como el IMSS, retirarse antes de tiempo no le permitirá gozar de una pensión del 100% de su último salario. Aunque muchos empleados del sector informal tampoco tendrán acceso a esta prestación.

Por un lado, la ley sí prohíbe la no contratación por discriminación hacia las personas adultas mayores e incluso hay convenios con el INAPAM para incorporar a estos mexicanos en empleos remunerados y con seguridad social.

Por otra parte, existen algunos adultos mayores que deben continuar trabajando después de cumplir 65 años de edad debido a que no tienen otra opción para mantenerse, y su pensión es insuficiente o inexistente.