Se terminan las votaciones del público: Los participantes ya no podrán ser salvados por sus fans

La noche de este domingo 16 de agosto la Gala de Eliminación de MasterChef 24/7 vivió una de las ediciones con varios momentos insólitos, desde la participaciópn de los Maestros del Fuego: Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar para apoyar a los cocineros con Delantales Negros, así como las deguistaciones a ciegas por la máxima autoridad culinaria hasta momentos emotivos como la visita de los hijos de Flor al Mundo de MasterChfe 24/7 y finalmente una decisión final que sorprendió al publico al saber que sus votos ya no serán validos para salvar a su cocinero favorito.

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Antes de conocer la decisión final de saber quién era el participante que se convertiría en el decimocuarto eliminado nuestra querida conductora Claudia Lizaldi anunció una noticia que cambiará por completo el rumbo de la competencia: las votaciones del público llegan a su fin.

¿Por qué el público ya no podrá votar en MasterChef 24/7?

Debido a que el programa ya entró en su última etapa, donde se vivirán eliminaciones seguidas para tener el nombre de los finalistas, ahora los seguidores, fans y televidentes dejarán de tener la posibilidad de salvar a su participante favorito y, a partir de ahora, cada cocinero tendrá que demostrar con su sazón, técnicas, emplatados y desempeño que merece continuar dentro de la cocina más famosa de México para perfilarse como el ganador del anhelado trofeo y los dos millones de pesos.

¿Dónde ver las últimas semanas de MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aqu í o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+.