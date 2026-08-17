“Bandita chida, llegó el momento final": Así reacciona el novio de Daniela Parra ante su salida de MasterChef 24/7

Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 dejó una de las salidas más sentidas de la temporada. Tras una jornada larga en las estaciones de trabajo, Daniela Parra tuvo que colgar el mandil y despedirse del sueño de llegar a la final. Sin embargo, Diego Hopster, novio de Daniela Parra, reaccionó a través de un emotivo video publicado en Instagram para agradecer el respaldo incondicional de la audiencia.

El mensaje del novio de Daniela Parra tras su eliminación de MasterChef 24/7

Con la espontaneidad que lo caracteriza, Diego Hopster empezó su publicación dedicando unas palabras de cariño a los fans que mantuvieron viva la permanencia de Daniela en las etapas críticas. "Bandita chida, llegó el momento final... hoy mi güera salió de MasterChef 24/7", expresó frente a la cámara, aprovechando el espacio para reconocer el esfuerzo de la gente que votó y la salvó en múltiples ocasiones.

Pese a la nostalgia de la salida, Hopster dejó en claro que no hay espacio para la amargura ni los reclamos, pues reflexionó sobre el ciclo que concluye, afirmando que "Dani llegó hasta donde tenía que llegar, las cosas suceden por algo". Aunque reconoció que su deseo era verla ganar, concluyó que "esto es lo mejor que le pudo pasar, el destino tenía otros planes".

Por otro lado, Diego celebró que por fin podrá tener a su pareja de vuelta en casa tras meses de aislamiento por las grabaciones. Entre risas, bromeó sobre la urgencia de apurarse a lavar la ropa y terminar las labores del hogar antes de su llegada. "Gracias por todo el apoyo, esta fue una experiencia padrísima para mí que lo viví desde la tele", añadió.