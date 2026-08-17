La emotiva sorpresa que Flor recibió este domingo 16 de agosto en MasterChef 24/7

Los nervios y el estrés que se está viviendo este domingo de eliminación dentro de MasterChef 24/7 cedió el paso a un conmovedor instante que conmovió a todos en el foro y en casa.

Mientras los concursantes en riesgo están dando su último esfuerzo en los fogones, Flor observaba el desempeño de sus compañeros con relativa tranquilidad desde la seguridad del balcón de MasterChef 24/7. Sin embargo, con motivo de su próximo cumpleaños, la producción del programa le tenía reservada un regalo inesperado que hizo llorar a la cocinera.

A lo largo de la temporada, Flor ha dejado en claro que su familia representa su mayor adoración y que la distancia con sus pequeños es el sacrificio más pesado de esta travesía gastronómica.

Flor recibe a sus hijos en el Mundo MasterChef 24/7 este domingo 16 de agosto

Luego de que los jueces anunciaran que Carmen era la elegida para salvarse y subir al balcón, la conductora Claudia Lizaldi tomó la palabra para cambiar el rumbo de la emisión. Con tono misterioso, le pidió a Flor que descendiera de la parte alta y se trasladara hacia el Mundo MasterChef 24/7.

Flor se reencuentra con sus hijos.

Al cruzar la puerta, Flor se encontró con sus hijos, provocando una reacción inmediata de lágrimas y felicidad. Entre abrazos apretados y sollozos de alegría, los pequeños le entregaron dos hermosos ramos de flores, detallando que uno de ellos era un obsequio enviado por su esposo para felicitarla de manera anticipada por su día.

"Ya pronto te vamos a ver": el mensaje que renovó las fuerzas de Flor aprovechó cada segundo junto a ellos para decirles cuánto los ama y la falta que le hacen. Sus hijos no perdieron la oportunidad de ponerla al día: le presumieron que se han portado muy bien y le compartieron con entusiasmo la llegada de un nuevo perrito a la familia.

El instante más conmovedor llegó cuando el más pequeño de sus hijos la reconfortó con un tierno "ya pronto te vamos a ver", mientras que su hija la motivó a no rendirse y darlo todo en la recta final de la competencia. "Los extraño mucho y todos los días despierto deseando verlos", confesó Flor con la voz cortada.