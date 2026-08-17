Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 17 de agosto para cada signo; los signos que deben aprovechar su suerte para emprender o iniciar nuevos proyectos

Nana Calistar, como cada día, trae nuevas noticias para los 12 signos zodiacales, explicando que algunos de ellos deberán estar listos para aprovechar la nueva energía e iniciar nuevos proyectos o emprender para hoy, lunes 17 de agosto, además de detallar algunas predicciones sobre amor, salud y temas laborales.

Para que no tomes los anuncios de último minuto, te detallaremos cuáles son las noticias que trae la astróloga para cada uno de los horóscopos, aprovecha todas las recomendaciones que te deja.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Suelta a personas y rencores del pasado, cierra esos vínculos tóxicos que solamente te hacen tropezar. Se vienen noticias familiares impactantes, cuida tus cambios de humor y las discusiones innecesarias con la pareja. En temas de dinero, se vienen oportunidades y pagos pendientes que podrás pagar, pero ten control en tus proyectos para poder aprovechar esos ingresos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Aprende de tus errores del pasado y deja de rogarle a esa persona que no muestra el mismo interés que tu. Tendrás oportunidades inesperadas en el trabajo, pero debes ordenar tus cuentas para evitar malentendidos. Cuida tu descanso y resuelve aquellos desacuerdos para ya no vivir en reclamos del pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Suelta el pasado y no permitas que las decisiones de otros afecten tu paz. Llegarán oportunidades de viajes y de trabajo favorecedoras, además de tener romances inesperados, pero si tienes pareja rompe con la rutina haciendo algo diferente en tu relación. Evita las compras por emoción y no te enganches con chismes que hacen de tu vida, no forman parte de ti.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Empieza a reconocer tu verdadero valor, ya no aceptes cosas a medias o personas que no te ofrezcan lo que quieres. Pon en marcha el proyecto que quieres hacer, pero apóyate de recomendaciones y orientación para tener nuevos ingresos. Suelta el pasado, ya es momento, y pon limites a aquellos que solamente te buscan por ayuda.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Suelta los recuerdos del pasado y las viejas relaciones que solamente te hacen compararte con los demás, aprovecha las oportunidades románticas. No te enganches con chismes y criticas de familia, no cargues con problemas ajenos. Cuida tus finanzas, no caigas ante compras impulsivas, siempre mantén la discreción en tus proyectos de trabajo para que los puedas cumplir.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Vas a tener el equilibrio emocional que ya necesitabas, pero evita los amores prohibidos o los malentendidos con tu pareja. Resuelve aquellos pendientes laborales y personales, además de aplicar limites a tus responsabilidades. Se te viene una mejora en tus ingresos, pero debes tomar la iniciativa y cuidar tu sueño.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Tendrás inesperados encuentros con contactos de tu internet o con personas del pasado, pon límite a los chismes. Cuidado con los gastos hormiga, protege tu economía y aprovecha las oportunidades laborales y de romance para tener una importante renovación en tu rutina. Se vienen momentos de convivencia y reconciliación con tu familia en una salida improvisada.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

No mantengas a personas que no te aportan, solamente te desgastan emocionalmente, valora a aquellos que realmente valoran tus acciones. Mantén tus planes en privado y controla los altibajos emocionales, esto te ayudará a tener mejores resultados en todos los ámbitos. Cuida tu dinero, no des prestamos a cualquiera y pon en marcha esos proyectos que tienes en pausa por miedo o dudas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Reacciona con madurez a tus problemas, te ayudará a pedir pedir perdón en tus errores. Va a surgir un roce romántico con una amistad que no imaginabas, pero ten cuidado, un ex podría llegar a afectar tus sentimientos. Llegará un viaje, pero debes cuidar tu presupuesto. Tendrás una oportunidad laboral, en la que debes mostrar tu iniciativa y tomas decisiones importantes.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

A la luz van a salir verdades que ya sospechabas, pero tómalo con calma y aléjate de aquellos chismosos, no reacciones con enojo. Modera tus palabras con tus parejas y seres queridos, no dejes que tu impulsividad te domine en momentos delicados. Empieza a resolver aquellos pendientes que has dejado pasar, además evita las compras innecesarias y cuidado con las enfermedades.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Tendrás un cambio en tu mentalidad, pero debes dejar el pasado, y no te conformes con migajas en el amor. Se vienen reencuentros de amistades antiguas, pero debes protegerte de comentarios de personas tóxicas. Tendrás oportunidades favorables en proyectos nuevos y ventas que debes aprovechar.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, lunes 17 de agosto de 2026?

Actúa con determinación haciendo a un lado los deseos de los demás, cierra esas relaciones que ya no te aportan nada. Cuida la comunicación con tu pareja, y aleja a esos terceros metiches para evitar problemas. Se vienen oportunidades para emprender o tener ingresos extras, solo cuida tus finanzas y revisa los acuerdos antes de aceptar un trato.