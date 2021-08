Eduardo Yáñez recordó el día que intentó quitarse la vida.

El polémico actor de la pantalla chica habló, como nunca antes lo había hecho, de sus problemas de alcoholismo: “Intenté quitarme la vida”.

El polémico Eduardo Yáñez recordó el complicado momento que vivió mientras vivía en un lujoso departamento de Polanco debido a sus problemas de alcoholismo.

Fue en una entrevista con Yordi Rosado que el actor mexicano contó que en una ocasión, en estado de ebriedad, buscó el arma que tenía su padrastro en aquel momento para quitarse la vida.

“Yo fui un alcohólico terrible. Ahora no tomo. Me siento muy bien, porque trabajar crudo está de la … Alguna vez voy a volver a caer, lo sé, porque me gusta el chupe, pero de que llegará el día que valga la pena, lo haré”, contó sobre su alcoholismo.

Según recordó Yáñez se inició en el alcoholismo desde muy joven: “Mi mamá y abuela eran de cocinar con una cuba y me de pronto mi mamá ‘chúpale’”.

El actor de la pantalla chica negó que alguien lo haya sumido en el alcoholismo: “Nos gustaba beber. Mi problema vino después; los problemas del amor, la soledad…”.

Eduardo Yáñez también contó que tocó fondo varias ocasiones, pero en una de ellas estuvo a punto de llevarlo a la muerte: “Lo intenté una vez con una 45 que era de mi padrastro, un arma hermosa. Yo esta solo en un departamento de Polanco y terminé balendo las ventanas, porque la verdad le saqué. Me dio rabia y me desquité con las ventanas”.

“Ahora pienso que fui valiente, en ese momento estaba frustrado, me sentí cobarde porque una de las cosas que también aprendes cuando estás chavo es qué tan valiente eres, en ese momento yo me sentí cobarde, no pude concretarlo, pero a través de los años dije ‘¡Qué valiente quererme enfrentar a todo!’”, detalló.

Y reflexionó sobre uno de los problemas que más aquejan al ser humano cuando está en estado de ebriedad: “La solución del suicidio es una sola, es un solo paso y las posibilidades vivo son un ching*, entonces yo sé que a alguien le puede llegar ese momento, nada más créanme que vivo hay más posibilidades, algo va a llegar, algo va a suceder, algo, pero si te das un tiro mataste toda posibilidad de todo, entonces es una sola salida, cobarde, porque sí al final es eso”.

Después de aquel episodio, Eduardo Yáñez contó que trabajó en sus problemas de alcohol, al grado de pedir que lo amarraran para no salir en busca de alcohol.

Hoy en día no ha bebido una sola gota de alcohol, pero sabe que en cualquier momento puede caer.