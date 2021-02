FOTOS | Eduardo Yañez reveló que para lucir más joven, se pone semen de ballena en el rostro. Te contamos lo que dijo.

Así como lo lees, el actor Eduardo Yañez confesó que se pone semen de ballena en la cara para lucir más jovem

Sin duda, Eduardo Yáñez es una de las personas más polémicas del medio del espectáculo, pues su trato con la prensa no ha sido el más cordial, ¡incluso ha agredido a reporteros de nuestra casa, TV Azteca! Más recientemente a Gabriel Cuevas, de Venga La Alegría. Pero no, esta vez no se peleó, la polémica es otra... Sigue leyendo y viendo las fotos, te contamos los detalles.

Eduardo Yañez confesó que se pone semen de ballena para lucir más joven.

El actor dio de qué hablar ahora de una manera un tanto peculiar, y es que reveló cómo se cuida para mantenerse más joven, ya que tiene 61 años. En broma, contó que usa productos que contienen “semen de ballena”, ¿qué qué? ¡Sí, así como lo leen! Sin embargo los internautas aseguran que lo que usa es botox. ¿Será?

“El semen de ballena, dicen que eso es lo mejor para la piel. Pues ahí dice en todas las cremas ‘esto contiene semen de ballena’”, dijo Yañez. Pero al parecer fue broma, porque después agregó: “Ya lo voy a empezar a vender. I’m sorry, pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito”.

Pero para el público no fue nada gracioso, ya que recordaron las agresiones que ha hecho en contra de algunos periodistas, e incluso algunos afirmaron que no luce tan joven como presume. ¡No olvidan el pasado! ¿Ustedes qué opinan?