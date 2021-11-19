Dulce recordó el desgarrador momento en que desconectó a su madre.

Dulce experimentó un dolor similar al que la familia de Carmen Salinas enfrenta ahora, pues su madre sufrió un derrame cerebral, aunque lamentablemente a ella, no hubo quien la auxiliara de inmediato.

En completa soledad, en su casa de Matamoros, Tamaulipas, fue encontrada por otra de sus hijas, cuando ya no había nada qué hacer.

A mi mami le vino un derrame cerebral, pero en el hemisferio derecho. El problema es que estaba solita y cuando se cayó, cayó sobre el lado izquierdo. El derrame del lado derecho se pasó al lado izquierdo

Si ella hubiera caído sobre el mismo lado del derrame, le hubiera quedado un lado del cerebro sano y ella tal vez hubiera quedado impedida por la mitad del cuerpo

El cuerpo de la mamá de Dulce pasó varias horas en soledad antes de ser encontrado en el suelo.

Mi hermana la llegó a buscar a las 6:00 de la tarde porque habían quedado de salir a cenar; la encontró desmayada en el suelo. Calculamos que estuvo solita en cinco o seis horas, eso marcó la diferencia entre que ella lo hubiera superado

En la tomografía salió que tenía muerte cerebral, mi mamá no iba a recuperarse. Y si la dejábamos con un ventilador, ella podía vivir por mucho tiempo y por muchos años

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Dulce enfrentó uno de los momentos más desgarradores de su vida

La situación llevó a Dulce y a su hermana a tomar la decisión más difícil de sus vidas.

La otra opción que nos dieron era desconectarla para que la naturaleza hiciera lo suyo. Cuando nos dijo el doctor ‘ustedes digan’… con todo el dolor del alma tuvimos que desconectarla

La cantante envía sus mejores deseos a Carmen Salinas y a su familia en estos momentos en que la primera actriz se debate entre la vida y la muerte.

Sé que la decisión es muy dura, ojalá no sea el caso de ella, ojalá exista la posibilidad de que Carmen regrese. Es una mujer tan capaz e increíble, que no me sorprendería que abriera los ojos

Si Carmencita se nos va, también me llena de alegría pensar que va a volver a ver a Pedro, a su hijo, a quien no dejó de llorarle un solo día de su vida

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