Papá de Octavio Ocaña reacciona a los videos comprometedores del actor.

Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, reacciona a los videos que se han filtrado en redes sociales, mostrando a su hijo en situaciones presuntamente comprometedoras. El más reciente, en un partido de fútbol donde se afirma que el actor habría amenazado al equipo contrario con pistola en mano.

Octavio no era eso que dicen, hay más comentarios buenos que malos, yo leo lo bueno y lo malo no me interesa. Hay gente que se quiere colgar y que se quiere hacer fama; yo quiero justicia nada más

La gente que habla de esas idioteces no lo conocieron. A mí no me pongan esas cosas porque no me interesan. Medios que no me ayudan, medios que no son mis amigos ni quisieron a mi hijo, es lo que te puedo decir

Don Octavio acudió este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para solicitar su intervención en el esclarecimiento de la muerte de su hijo.

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¿Qué pasó con las cosas robadas de Octavio Ocaña?

Recuérdese que esa misma entidad, ya había abierto una carpeta de investigación para saber si los elementos policíacos que participaron en la persecución del actor, habían incurrido en exceso uso de la fuerza al grado de propiciar su muerte.

Acudimos por toda la exposición respecto al asunto y la violación de derechos fundamentales que hubo en el presente asunto

Rafael Martínez, abogado de la familia, dejó entrever que aún no existe ningún elemento policíaco detenido.

Esa es una información confidencial; sin embargo, si hubiera detenidos, pues ya sería de dominio público. Por el momento, eso se descarta y deseamos que las personas responsables puedan responder por este fatídico acontecimiento

Y sobre las pertenencias que aparentemente los mismos policías sustrajeron mientras el actor agonizaba en su camioneta, entre ellos una esclava de oro, afirmaron que siguen sin ser devueltas.

Por su parte, Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio, describe cómo era su hijo en casa.

Alegre, buen hermano, buen hijo, buena pareja… era lo máximo, un niño con mucha luz y un niño maravilloso. Es un dolor que nunca lo vamos a superar. Estamos muertos en vida

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