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FOTOS | Eduin Caz se descubre una “bolita” en el cuello y enciende las alarmas.

El cantante de Regional Mexicano apareció ante sus fans con el cuello inflamado y con mucho dolor.

Por: TV Azteca

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