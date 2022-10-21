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FOTOS | Esta es la verdadera razón por la que Eduin Caz canceló conciertos.

Grupo Firme canceló próximos conciertos. ¿Cuál es la verdadera razón? Te contamos los detalles, ¡tiene que ver con Eduin Caz!

Por: TV Azteca

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Eduin sonriendo .jpg
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Eduin saludando .jpg
Eduin y Daddy yankee.jpg
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Eduin con lentes.jpg
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Eduin cabello rosa.jpg
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Eduin bandera de MÉXICO .jpg
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