Eduin Caz confesó que sufrió discriminación en un parque de diversiones.

Eduin Caz, el cantante de Grupo Firme, admitió que sufrió discriminación en un parque de diversiones en Estados Unidos por tener “apariencia de mexicano”.

El intérprete volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez, por un supuesto caso de discriminación que sufrió por ser mexicano, tal y como aseguró en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, publicadas durante las primeras horas de este 5 de enero, el cantante de Grupo Firme habló sobre lo sucedido.

Según en las propias palabras de Eduin Caz, él y su asistente iban en un juego cuando se cayó su teléfono.

Al bajar de la atracción comenzaron a buscarlo y lo encontraron, así que le pidieron a alguien de seguridad que se los regresara, pero se negaron a hacerlo.

Niegan teléfono a Eduin Caz “por ser mexicano”

Tras una larga espera de varias horas, a Eduin Caz lo atendió un estadounidense que “le hizo cara fea” y “siente que por ser mexicano no se lo quiso dar”.

“Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó. Lo buscamos, lo encontramos... Llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio”, contó Eduin Caz.

Con este hecho, se vuelve a encender la polémica en la vida artista, quien hace unas semanas fue acusado de infiel a su esposa Daisy.

