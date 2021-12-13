FOTOS | ¡Eduin Caz confesó que sí le fue infiel a su esposa!

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz ¡le fue infiel a su esposa Daisy Anahy! Fue a través de TikTok que una mujer llamada Stephanie Hernández, compartió un video en el que narró que recibió un mensaje por parte de la esposa de Eduin para preguntarle sobre la fidelidad del cantante... Así que a petición de internautas, la mujer publicó un video en el que aparece Eduin durmiendo en una cama con ella en 2019, cuando Grupo Firme visitó Ciudad Juárez.

Según Stephanie, en ese momento Eduin no era tan famoso como ahora, así que no sabía que era casado. Además, dijo que quien le debía respeto a su esposa era él, no ella que ni la conocía. ¡Y afirmó que se le dio la oportunidad y la tomó como cualquiera lo hubiera hecho! ¿Qué opinan?

Más tarde, Eduin Caz confesó que sí es el chico que aparece en el video y que sí le fue infiel a su esposa. ¿Quieres saber todo lo que dijo? Checa todas las fotos.