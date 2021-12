FOTOS | Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, terminó su carrera universitaria.

El cantante de regional mexicano, presumió su título universitario. Se graduó como Licenciado en Mercadotecnia. Te contamos.

Eduin Caz presumió su título universitario en sus redes sociales.

Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, se tituló como Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). El cantante agradeció las muestras de cariño y se mostró muy feliz luego de concluir este proceso que no es nada fácil. Checa las fotos AQUÍ .

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que compartió algunas fotografías junto a su mamá y su esposa. A las que les dedicó un mensaje, así como a sus profesores y a todos sus seguidores. “OFICIALMENTE LICENCIADO EDUIN CAZ. El día de hoy llegó mi título universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo, el famosísimo Dream Team. A los maestros que en un principio eran súper sangrones, pero después entendieron mi situación y me apoyaron” Dijo Eduin

El vocalista del Grupo Firme es el claro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir si trabajas duro por ellos. El 2021 fue un año excelente para él, pues logró posicionarse como uno de los referentes musicales en México junto con su agrupación, y se consolidaron como una de las bandas más hegemónicas por marcar una tendencia diferente para todos sus seguidores. ¿Y es que quién se imaginaba que se podía cantar regional mexicano con cabello azul y gorra? En todos los eventos en los que se presentaron, lograron llevarse al menos un premio, ¡o muchos, como en los Premios de la Radio!

Para cerrar el año, Grupo Firme colaboró con uno de los artistas más fuertes en los últimos tiempos, Maluma. Por primera vez, se podrá escuchar al cantante colombiano en un género diferente al que nos tiene acostumbrados.

¡Felicidades, Eduin!

