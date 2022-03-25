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FOTOS | ¡Eiza González sorprendió con nuevo look, ahora es rubia platinada!

En una alfombra roja, nuestra querida Eiza González, sorprendió con look nuevo, ¡y es que de ser morena, cambió a rubia! Mira las fotos.

Por: TV Azteca

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