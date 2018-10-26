Fabiana, una mujer que siempre está lista.
Ella es Fabiana, pero todos la conocen como Fabba!!! Mujer actual que disfruta comprar cosas para su familia.
Ella es Fabiana, pero todos la conocen como Fabba!!! Mujer actual que disfruta comprar cosas para su familia. Cada vez que pasa frente a una tienda no pierde la oportunidad de buscar las ofertas. Siempre compra los regalos con tiempo para que no le agarren las prisas en esta temporada navideña, de hecho, su arma secreta es armar una lista apuntando todo lo que necesita, ¡para que no se le olvide nada!